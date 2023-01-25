ناظم الزهاوي: ما سبب الضغوط المتزايدة على السياسي البريطاني البارز في الحزب الحاكم؟
ناظم الزهاوي: ما سبب الضغوط المتزايدة على السياسي البريطاني البارز في الحزب الحاكم؟
يتعرض رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ناظم الزهاوي، لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية دفع فيها ملايين الجنيهات ، مقابل عدم سداده لضرائب مستحقة عليه.
وقيل لبي بي سي إن الزهاوي دفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية.
ناظم الزهاوي: اللاجئ العراقي الذي أصبح وزير مالية بريطانيا
عُيّن وزير التعليم السابق في حكومة بوريس جونسون، اللاجئ العراقي السابق ناظم الزهاوي، وزيرا جديدا للمالية، بعد استقالة الوزير السابق ريشي سوناك. فماذا نعرف عن الزهاوي؟