ناظم الزهاوي: ما سبب الضغوط المتزايدة على السياسي البريطاني البارز في الحزب الحاكم؟

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ناظم الزهاوي: ما سبب الضغوط المتزايدة على السياسي البريطاني البارز في الحزب الحاكم؟

قبل 47 دقيقة

يتعرض رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ناظم الزهاوي، لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية دفع فيها ملايين الجنيهات ، مقابل عدم سداده لضرائب مستحقة عليه.