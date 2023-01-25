ناظم الزهاوي: ما سبب الضغوط المتزايدة على السياسي البريطاني البارز في الحزب الحاكم؟

ناظم الزهاوي: ما سبب الضغوط المتزايدة على السياسي البريطاني البارز في الحزب الحاكم؟

يتعرض رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ناظم الزهاوي، لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية دفع فيها ملايين الجنيهات ، مقابل عدم سداده لضرائب مستحقة عليه.

وقيل لبي بي سي إن الزهاوي دفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية.