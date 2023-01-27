هوس نتف الشعر: في طريقها للتعافي…لبنانية تسعى لنشر الوعي عن "التريكوتيلومانيا"

قبل 23 دقيقة

في البداية ظنت والدتها أنها مصابة بمرض جلدي بسبب الرقع الفارغة بفروة رأسها حتى أمسكتها وهى تنتف شعر رأسها.

كانت ميريام تتعرض للعقاب بشكل متكرر حتى تكف، حتى علمت من خلال الإنترنت أن ما تمر من أنواع الاضطراب النفسي. الآن تسعى ميريام لنشر الوعي عن “التريكوتيلومانيا” عبر وسائل التواصل الاجتماعي