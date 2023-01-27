"هنا لندن" إلى المنصات الرقمية: الزمن يتغيّر ولكن لا يتوقف

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"هنا لندن" إلى المنصات الرقمية: الزمن يتغيّر ولكن لا يتوقف

قبل 19 دقيقة

منذ انطلاق راديو بي بي سي عربي عام 1938، بنت الإذاعة ثقة كبيرة لدى مستمعيها بفضل تغطيتها المحايدة لكل الأخبار والصراعات حول العالم. أصبحت الإذاعة مع الوقت منبراً مفتوحاً للسياسيين وأهل الفكر والثقافة والفن.

عبر مذياعها تحدث عدد كبير من المشاهير: أم كلثوم، فاتن حمامة، فيروز، نجيب محفوظ، تحية كريوكا، عبد الوهّاب، صباح وغيرهم.

بعد 85 عاماً من البث المستمر، ينتهي اليوم مشوار راديو بي بي سي عربي، لكننا نبقى معكم عبر شاشات التلفزيون وكل المنصات الرقمية الأخرى. الزمن يتغيّر ولكن لا يتوقف .

رسوم: طوني معلوف