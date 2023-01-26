عراقيون يروون ذكرياتهم مع إذاعة بي بي سي

قبل 4 دقيقة

تميزت الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ببعض الأحداث البارزة في المنطقة العربية، كما أنها تُذكر على أنها ذروة إذاعة بي بي سي العربية خاصة مع إطلاق مجلتها الشهرية "هنا لندن".