عراقيون يروون ذكرياتهم مع إذاعة بي بي سي

عراقيون يروون ذكرياتهم مع إذاعة بي بي سي

تميزت الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ببعض الأحداث البارزة في المنطقة العربية، كما أنها تُذكر على أنها ذروة إذاعة بي بي سي العربية خاصة مع إطلاق مجلتها الشهرية "هنا لندن".

تحدثنا مع رفعت عبد الرزاق الباحث العراقي في التراث البغدادي عن ذكرياته مع راديو بي بي سي العربي.

تقرير حيدر أحمد من بغداد