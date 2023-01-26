عراقيون يروون ذكرياتهم مع إذاعة بي بي سي
عراقيون يروون ذكرياتهم مع إذاعة بي بي سي
تميزت الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ببعض الأحداث البارزة في المنطقة العربية، كما أنها تُذكر على أنها ذروة إذاعة بي بي سي العربية خاصة مع إطلاق مجلتها الشهرية "هنا لندن".
تحدثنا مع رفعت عبد الرزاق الباحث العراقي في التراث البغدادي عن ذكرياته مع راديو بي بي سي العربي.
تقرير حيدر أحمد من بغداد
فيديو, كيف تابع سجناء مصريون إذاعة بي بي سي خلف القضبان؟, المدة 3,25
أمضى الباحث المصري إسماعيل الاسكندراني 7 سنوات في السجن بعد أدانته ببث أخبار كاذبة، يقول الاسكندراني إن إغلاق إذاعة بي بي سي سيخفي النور الذي كان يضيء الظلام الذي يعيش فيه السجناء.