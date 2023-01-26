مخيم جنين: دقيقتان لفهم ما حدث في العملية العسكرية الإسرائيلية

قبل 34 دقيقة

وقتل تسعة فلسطينيين في العملية، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون، فيما أصيب أكثر من 26 آخرين. وأفادت تقارير بأن امرأة مسنّة بين من قتلوا في مخيم جنين.