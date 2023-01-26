مخيم جنين: دقيقتان لفهم ما حدث في العملية العسكرية الإسرائيلية
مخيم جنين: دقيقتان لفهم ما حدث في العملية العسكرية الإسرائيلية
شهد مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة أعنف عملية عسكرية إسرائيلية خلال أشهر، وصفتها الرئاسة الفلسطينية "بالمجزرة".
وقتل تسعة فلسطينيين في العملية، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون، فيما أصيب أكثر من 26 آخرين. وأفادت تقارير بأن امرأة مسنّة بين من قتلوا في مخيم جنين.
مراسلة بي بي سي في رام الله، إيمان عريقات، تشرح لنا ما حدث.
إعداد فتحي بن عيسى
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