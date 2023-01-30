لحظة إنقاذ رجل من سيارة شرطة مسروقة قبل ثوان من اصطدام قطار بها
لحظة إنقاذ رجل من سيارة شرطة مسروقة قبل ثوان من اصطدام قطار بها
أنقذت الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية رجلاً من سيارة دورية مقلوبة قبل ثوان من اصطدامها بقطار قادم.
كان الرجل قد سرق سيارة شرطة أثناء توقف مروري، مما دفع الشرطة إلى خوض مطاردة عالية السرعة.
بعد ذلك فقد السائق السيطرة على السيارة التي انقلبت على سكة القطار.
وقالت إدارة شرطة أتلانتا إن السائق وجهت إليه تهمة سرقة سيارة، والفرار والمراوغة، والقيادة المتهورة، وعرقلة حركة السير وإلحاق الضرر بممتلكات عامة.