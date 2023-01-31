انفجار مسجد في باكستان: جنازة جماعية لضحايا هجوم بيشاور
انفجار مسجد في باكستان: جنازة جماعية لضحايا هجوم بيشاور
أقيمت جنازة جماعية لضباط الشرطة الذين قتلوا في تفجير انتحاري في مسجد في بيشاور بباكستان خلال صلاة ظهر الاثنين.
يقع المسجد داخل مقر للشرطة يخضع لحراسة مشددة وكان ما يصل إلى 400 ضابط في المنطقة وقت الانفجار.
قتل ما لا يقل عن 87 شخصًا وأصيب أكثر من 150 آخرين في الهجوم.
فيديو, انفجار بيشاور: مقتل العشرات في هجوم على مسجد في باكستان خلال صلاة الظهر, المدة 0,52
لقي العشرات مصرعهم وأصيب أكثر من 150 في هجوم على مسجد مزدحم خلال صلاة الظهر في مدينة بيشاور الباكستانية.