انفجار مسجد في باكستان: جنازة جماعية لضحايا هجوم بيشاور

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انفجار مسجد في باكستان: جنازة جماعية لضحايا هجوم بيشاور

قبل 39 دقيقة

أقيمت جنازة جماعية لضباط الشرطة الذين قتلوا في تفجير انتحاري في مسجد في بيشاور بباكستان خلال صلاة ظهر الاثنين.

يقع المسجد داخل مقر للشرطة يخضع لحراسة مشددة وكان ما يصل إلى 400 ضابط في المنطقة وقت الانفجار.