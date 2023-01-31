تحقيق لبي بي سي: "مجتمع ميم عين" في مصر بين براثن عصابات عنيفة وملاحقات الشرطة

قبل 25 دقيقة

كشف تحقيق أجرته بي بي سي نيوز عن وجود عصابات إجرامية عنيفةتستهدف المثليين من مجتمع “ميم عين” في مصرويخشى أفراده من اللجوء للشرطة خوفا من الاعتقال بسبب ميولهم الجنسية.

وتمكنت بي بي سي بشكل حصري من الحصول على محاضر، تُظهر كيف تستخدم الشرطة نفس تطبيقات المواعدة والتطبيقات الاجتماعية للعثور على أفراد مجتمع “ميم عين” واعتقالهم، مما يخلق بيئة معادية حيث لا يوجد مكان للاختباء أو حتى الإبلاغ عن أي انتهاكات في حقهم.