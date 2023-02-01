المذنب الأخضر: ما الذي يتوقعه العلماء من الزيارة النادرة للأرض؟

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المذنب الأخضر: ما الذي يتوقعه العلماء من الزيارة النادرة للأرض؟

قبل 16 دقيقة

العلماء ومراقبو النجوم على موعد هذا الأسبوع لرؤية المذنب الأخضر الذي يمر بالقرب من كوكب الأرض لأول مرة منذ ٥٠ ألف عام.

سيكون المذنب الذي اكتشف في 2 مارس/آذار 2022 بمرصد في سان دييغو بكاليفورنيا قابلاً للرصد لأيام عندما يقترب من كوكبنا ثم يبتعد في طريقه إلى خارج النظام الشمسي.