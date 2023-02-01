لبنانيون بعد تحديد سعر الليرة: "الأموال أصبحت بلا قيمة"

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لبنانيون بعد تحديد سعر الليرة: "الأموال أصبحت بلا قيمة"

قبل 33 دقيقة

حدد مصرف لبنان سعرا رسميا جديدا لصرف الليرة مقابل الدولار حيث أصبح الدولار الواحد يساوي خمسة عشر ألف ليرة.

وبالرغم من أن السعر الرسمي الجديد يبقى أقل بكثير من السعر المتداول به في السوق الموازيه ولن يكون له تأثير كبيرعلى الأرض- إلا أنها تعد خطوة أولى في اتجاه محاولة توحيد سعر صرف الليرة.