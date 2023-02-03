فرقة التنين النيجيرية... حارسات قويات يحطمن الصور النمطية

قبل 27 دقيقة

عندما كانت صغيرة، تقول إيميم توماس إن جسدها القوي لم يكن موضع إعجاب في مدينتها، جنوب نيجيريا.

وهزت التعليقات اللاذعة ثقتها بنفسها، لكن في عام 2018، وجدت مكانًا يقدّر ما تصفه توماس الآن بفخر جسدها القوي.

توظف الفرقة فقط النساء اللواتي يتمتعن ببنية جسم ضخمة، مما يخلق مساحة آمنة للمرأة للتميز في مجال يهيمن عليه الذكور تقليديًا، وفي بلد تتعرض فيه امرأة من كل ثلاث نساء، تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا، للعنف الجسدي ، وفقا لليونيسيف.