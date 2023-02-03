فرقة التنين النيجيرية... حارسات قويات يحطمن الصور النمطية
فرقة التنين النيجيرية... حارسات قويات يحطمن الصور النمطية
عندما كانت صغيرة، تقول إيميم توماس إن جسدها القوي لم يكن موضع إعجاب في مدينتها، جنوب نيجيريا.
وهزت التعليقات اللاذعة ثقتها بنفسها، لكن في عام 2018، وجدت مكانًا يقدّر ما تصفه توماس الآن بفخر جسدها القوي.
فرقة التنين مكون من حراس من الإناث اللاتي يحطمن الصور النمطية.
توظف الفرقة فقط النساء اللواتي يتمتعن ببنية جسم ضخمة، مما يخلق مساحة آمنة للمرأة للتميز في مجال يهيمن عليه الذكور تقليديًا، وفي بلد تتعرض فيه امرأة من كل ثلاث نساء، تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا، للعنف الجسدي ، وفقا لليونيسيف.
فيديو, مكافحة قضاء الحاجة في العراء في نيجيريا, المدة 3,01
لا يزال حوالي 47 مليون شخص في نيجيريا- يقضون حاجتهم في العراء، بحسب تقرير ليونيسف 2020. ولدى البلد الأفريقي أحد أعلى معدلات في العالم، وتأتي بالمرتبة الثانية بعد الهند.