الآلاف يتظاهرون في لندن، وإضرابات عمالية واسعة في عموم بريطانيا

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الآلاف يتظاهرون في لندن، وإضرابات عمالية واسعة في عموم بريطانيا

قبل 14 دقيقة

تظاهر آلاف المعلمين في لندن الأربعاء إلى جانب عمّال في السكك الحديد وموظّفين في يوم احتجاجي تخلّلته إضرابات هي الأوسع نطاقًا منذ عشرة أعوام في المملكة المتحدة التي تهزّها أزمة اقتصادية يغذّيها التضخم.

ودُعي نحو نصف مليون شخص في المملكة المتحدة إلى الإضراب، عشية مرور مئة يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك.

ويطالب منفّذو الإضرابات في مختلف القطاعات برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10.5% في المملكة المتحدة، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر.