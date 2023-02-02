الخان الأحمر: نحو مئتي فلسطيني يخشون تنفيذ قرار إسرائيلي بهدم منازلهم

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الخان الأحمر: نحو مئتي فلسطيني يخشون تنفيذ قرار إسرائيلي بهدم منازلهم

قبل 19 دقيقة

طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا، تأجيل ردها على إخلاء الخان الأحمر لمدة أربعة أشهر، بعد طلب تقدمت به جمعية “ريغافيم” الاستيطانية.

وتجددت المطالبات الإسرائيلية بإخلاء التجمع البدوي بالضفة الغربية المحتلة، والذي تسعى إسرائيل لهدمه منذ سنوات، وتجددت معها الوقفات الشعبية المتضامنة مع أهاليه.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أعلن أنه سيطلب من الحكومة الإخلاء الفوري للقرية التي لطالما اعتبرتها إسرائيل ضمن سيطرتها.

وفي عام 2018 أقرت المحكمة العليا هدم القرية، لكن الحراك الشعبي والضغط الدولي حالا دون ذلك، إذ تعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية بالضفة غير شرعية.