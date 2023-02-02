الخان الأحمر: نحو مئتي فلسطيني يخشون تنفيذ قرار إسرائيلي بهدم منازلهم
طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا، تأجيل ردها على إخلاء الخان الأحمر لمدة أربعة أشهر، بعد طلب تقدمت به جمعية “ريغافيم” الاستيطانية.
وتجددت المطالبات الإسرائيلية بإخلاء التجمع البدوي بالضفة الغربية المحتلة، والذي تسعى إسرائيل لهدمه منذ سنوات، وتجددت معها الوقفات الشعبية المتضامنة مع أهاليه.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أعلن أنه سيطلب من الحكومة الإخلاء الفوري للقرية التي لطالما اعتبرتها إسرائيل ضمن سيطرتها.
وفي عام 2018 أقرت المحكمة العليا هدم القرية، لكن الحراك الشعبي والضغط الدولي حالا دون ذلك، إذ تعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية بالضفة غير شرعية.
مراسلة بي بي سي في رام الله، إيمان عريقات، زارت الخان الأحمر وتحدثت مع عدد من سكانه.
فيديو, مخيم جنين: دقيقتان لفهم ما يحدث في العملية العسكرية الإسرائيلية, المدة 1,48
شهد مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة أعنف عملية عسكرية إسرائيلية خلال أشهر، وصفتها الرئاسة الفلسطينية "بالمجزرة".