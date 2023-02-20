ارتفاع تكاليف المعيشة: ما الذي نعرفه عن حق الإضراب عن العمل في بريطانيا؟
ارتفاع تكاليف المعيشة: ما الذي نعرفه عن حق الإضراب عن العمل في بريطانيا؟
تستمر حركة الإضرابات العمّالية التي لم تشهدها بريطانيا منذ سنوات طويلة، والتي شارك فيها ممرضون لأول مرة منذ تأسيس النقابة قبل أكثر من مئة عام.
نقابات كثيرة للعاملين في القطاع العام أعلنت إضرابات عن العمل بدأ تنظيمها منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
لكن ما الذي نعرفه عن قوانين الإضراب في بريطانيا؟
تقرير ألمى حسون
فيديو, ارتفاع تكاليف المعيشة: الآلاف يتظاهرون في لندن، وإضرابات عمالية واسعة في عموم بريطانيا, المدة 2,08
آلاف المعلمين يتظاهرون في لندن إلى جانب عمّال في السكك الحديد ضمن إضرابات هي الأوسع نطاقًا منذ عشرة أعوام في المملكة المتحدة التي تهزّها أزمة اقتصادية يغذّيها التضخم.