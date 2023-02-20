ارتفاع تكاليف المعيشة: ما الذي نعرفه عن حق الإضراب عن العمل في بريطانيا؟

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ارتفاع تكاليف المعيشة: ما الذي نعرفه عن حق الإضراب عن العمل في بريطانيا؟

قبل 12 دقيقة

تستمر حركة الإضرابات العمّالية التي لم تشهدها بريطانيا منذ سنوات طويلة، والتي شارك فيها ممرضون لأول مرة منذ تأسيس النقابة قبل أكثر من مئة عام.

نقابات كثيرة للعاملين في القطاع العام أعلنت إضرابات عن العمل بدأ تنظيمها منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لكن ما الذي نعرفه عن قوانين الإضراب في بريطانيا؟