طفل عمره 6 سنوات يشتري وجبات جاهزة بقيمة 1000 دولار باستخدام الهاتف المحمول
طفل عمره 6 سنوات يشتري وجبات جاهزة بقيمة 1000 دولار باستخدام الهاتف المحمول
أخذ مايسون ستونهاوس، من ولاية ميتشيغان الأمريكية، هاتف والده ذات ليلة وقرر أن الوقت قد حان لتناول وجبة خفيفة، أو الكثير من الوجبات الخفيفة.
سجل مايسون طلبات متعددة على تطبيق لطلب الوجبات الجاهزة غمرت منزل ستونهاوس بالجمبري والبيتزا والشطائر وأكثر من ذلك بكثير.
لم يكن والد مايسون سعيدا عندما اكتشف أن ابنه كلفه فاتورة بقيمة 1000 دولار تقريبا.
فكر مليا قبل السماح لطفلك باللعب بهاتفك المحمول!