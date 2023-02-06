طفل عمره 6 سنوات يشتري وجبات جاهزة بقيمة 1000 دولار باستخدام الهاتف المحمول

قبل 44 دقيقة

أخذ مايسون ستونهاوس، من ولاية ميتشيغان الأمريكية، هاتف والده ذات ليلة وقرر أن الوقت قد حان لتناول وجبة خفيفة، أو الكثير من الوجبات الخفيفة.