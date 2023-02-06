زلزال تركيا: لحظة إنقاذ طفل من بين الأنقاض في سوريا
زلزال تركيا: لحظة إنقاذ طفل من بين الأنقاض في سوريا
نجحت فرق الإنقاذ في انتشال طفل من بين الأنقاض بمدينة أعزاز السورية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شاسعة في جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود السورية.
وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات، عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة الآلاف في تركيا وسوريا.
فيديو, زلزال تركيا: كاميرا مراقبة تسجل اللحظات الأولى للكارثة, المدة 0,58
رصدت كاميرا مراقبة من داخل محل تجاري في تركيا اللحظات الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شاسعة في جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود السورية.