زلزال تركيا: لحظة إنقاذ طفل من بين الأنقاض في سوريا

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زلزال تركيا: لحظة إنقاذ طفل من بين الأنقاض في سوريا

قبل 44 دقيقة

نجحت فرق الإنقاذ في انتشال طفل من بين الأنقاض بمدينة أعزاز السورية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شاسعة في جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود السورية.