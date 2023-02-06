زلزال تركيا: لحظة انهيار بناية في مدينة شانلي أورفا قرب الحدود مع سوريا

قبل 40 دقيقة

انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار بناية كبيرة في مدينة شانلي أورفا التركية جراء الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة شاسعة في جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا.

وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات، عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين، ولا يزال عدد الضحايا يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ.