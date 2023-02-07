ضعف السمع: كيف يعرض 1.4 مليار شاب سمعهم للخطر

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ضعف السمع: كيف يعرض 1.4 مليار شاب سمعهم للخطر

قبل 16 دقيقة

عمل سايمون بيكر كمنسق موسيقى لأكثر من 15 عامًا وعانى من تضرر سمعه.

وقال لبي بي سي: “لو كان بإمكاني أن أعود بالزمن، فسأتغير بالتأكيد وأدرك أن الموسيقى لا يجب أن تكون عالية جدا كي يكون الاستماع إليها صحيحا“.

سايمون ليس وحيدًا - فقد وجدت دراسة جديدة أن أكثر من 1.4 مليار شاب معرضون لخطر فقدان السمع بسبب ممارسات الاستماع غير الآمنة.