ضعف السمع: كيف يعرض 1.4 مليار شاب سمعهم للخطر
ضعف السمع: كيف يعرض 1.4 مليار شاب سمعهم للخطر
عمل سايمون بيكر كمنسق موسيقى لأكثر من 15 عامًا وعانى من تضرر سمعه.
وقال لبي بي سي: “لو كان بإمكاني أن أعود بالزمن، فسأتغير بالتأكيد وأدرك أن الموسيقى لا يجب أن تكون عالية جدا كي يكون الاستماع إليها صحيحا“.
سايمون ليس وحيدًا - فقد وجدت دراسة جديدة أن أكثر من 1.4 مليار شاب معرضون لخطر فقدان السمع بسبب ممارسات الاستماع غير الآمنة.
لكن فرانكي أوليفر، مستشار السمعيات من المعهد الوطني الملكي للصم، تقول إن هناك طرقا لحماية أذنيك أثناء الاستمتاع بالصوت.