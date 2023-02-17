"لدي 12 زوجة و102 ابنا و568 حفيداً"

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"لدي 12 زوجة و102 ابنا و568 حفيداً"

قبل 40 دقيقة

يقول موسى حسايا، وهو قروي من أوغندا، إن عائلته الكبيرة تضم 12 زوجة و102 من الأبناء وما يصل إلى 578 حفيدا.

قال موسى الذي يبلغ من العمر 68 عاما: “لقد واجهت العديد من المشكلات، مثل توفير مصروفات المدرسة وتوفير الطعام للجميع وإيجاد الملابس والمال للمساعدة في حالة مرض شخص ما“.

اقترح موسى على زوجاته أخذ موانع الحمل حتى تتوقف أسرهم عن النمو.

يعد تعدد الزوجات قانونيا في أوغندا، وهي دولة بها أحد أعلى معدلات المواليد في العالم، حيث لا تحصل سوى 50 في المئة من النساء على وسائل منع الحمل الحديثة، وفقا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.