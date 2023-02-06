زلزال تركيا وسوريا: دمار هائل وعمليات الإنقاذ مستمرة

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زلزال تركيا وسوريا: دمار هائل وعمليات الإنقاذ مستمرة

قبل 49 دقيقة

ترتفع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي هز مناطق شاسعة من تركيا وسوريا، بينما تتواصل جهود إغاثة الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.

وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات، عن مقتل المئات وألحق دمارا هائلا بعدة مدن وقرى جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا.

ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر وقبرص.