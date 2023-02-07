زلزال تركيا وسوريا: لحظة إنقاذ أطفال من بين الأنقاض وفرق الإغاثة تسابق الزمن وسط صعوبات بالغة

قبل 13 دقيقة

تسابق فرق الإنقاذ في شمالي سوريا الزمن لانتشال العالقين وسط أنقاض المباني التي دمرها الزلزال. وحتى الآن بلغت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا أكثر من خمسة آلاف شخص. وقالت منظمة الصحة العالمية إن 23 مليون شخص معرضون للتضرر من تبعات الزلازل.