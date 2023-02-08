زلزال تركيا وسوريا: ما الذي يجعل تركيا عرضة للزلازل العنيفة؟
زلزال تركيا وسوريا: ما الذي يجعل تركيا عرضة للزلازل العنيفة؟
قتل وأصيب الآلاف في الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا. وأعقب الهزة المدمرة، التي بلغت قوتها 7.8 درجات وكان مركزها بالقرب من مدينة غازي عنتاب، هزة ثانية بنفس الشدة تقريبا.
وتعد تركيا من أكثر البلدان التي شهدت زلازل مدمرة على مر التاريخ.، ففي عام 1999 قتل أكثر من 17 ألف شخص جراء زلزال عنيف قرب مدينة إزميد شرقي اسطنبول.
فيديو, زلزال تركيا: كاميرا مراقبة تسجل اللحظات الأولى للكارثة, المدة 0,58
رصدت كاميرا مراقبة من داخل محل تجاري في تركيا اللحظات الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شاسعة في جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود السورية.