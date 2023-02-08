زلزال تركيا وسوريا: ما الذي يجعل تركيا عرضة للزلازل العنيفة؟

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قتل وأصيب الآلاف في الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا. وأعقب الهزة المدمرة، التي بلغت قوتها 7.8 درجات وكان مركزها بالقرب من مدينة غازي عنتاب، هزة ثانية بنفس الشدة تقريبا.