أميرة بوراوي: ماذا نعرف عن "الإجلاء السري" للناشطة الجزائرية إلى فرنسا؟
أميرة بوراوي: ماذا نعرف عن "الإجلاء السري" للناشطة الجزائرية إلى فرنسا؟
استدعت الجزائر سفيرها في باريس "للتشاور" احتجاجا على ما وصفته بعملية "إجلاء سرية وغير قانونية" للناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى فرنسا.
ووصلت بوراوي إلى مدينة ليون الفرنسية الاثنين، قادمة من تونس، حيث كانت تواجه الترحيل إلى الجزائر.
وفي عام 2021 حكم على بوراوي، وهي من الوجوه البارزة في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجزائر، بالسجن لسنتين بتهم من بينها "المساس بالإسلام"، ومنعت على إثره من مغادرة البلاد.