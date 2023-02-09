أميرة بوراوي: ماذا نعرف عن "الإجلاء السري" للناشطة الجزائرية إلى فرنسا؟

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أميرة بوراوي: ماذا نعرف عن "الإجلاء السري" للناشطة الجزائرية إلى فرنسا؟

قبل 42 دقيقة

استدعت الجزائر سفيرها في باريس "للتشاور" احتجاجا على ما وصفته بعملية "إجلاء سرية وغير قانونية" للناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى فرنسا.

ووصلت بوراوي إلى مدينة ليون الفرنسية الاثنين، قادمة من تونس، حيث كانت تواجه الترحيل إلى الجزائر.