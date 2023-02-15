حريق بميناء تركيا: فيديو يظهر طائرة مساعدات تحلق عبر الدخان

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حريق بميناء تركيا: فيديو يظهر طائرة مساعدات تحلق عبر الدخان

قبل 49 دقيقة

أظهرت لقطات جوية دخان أسود كثيف يتصاعد من ميناء محترق في جنوب تركيا يوم الخميس بعد أن اشتعل مرة أخرى.

نتج الحريق الذي وقع في مدينة الإسكندرونة - أحد مينائين رئيسيين للحاويات على الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط - عن الزلازل المدمرة التي وقعت يوم الاثنين.