زلزال تركيا وسوريا: الرئيس السوري بشار الأسد يزور حلب بعد أربعة أيام من الكارثة

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بعد أربعة أيام على الزلزال المدمّر، زار الرئيس السوري، بشار الأسد، برفقة زوجته، مدينة حلب.

وارتفع عدد القتلى من جراء الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا يوم الإثنين (6 فبراير) إلى ما يزيد على 22 ألف شخص حتى الآن، وسط تحذيرات أممية بأننا لم نقف بعد على حدود الكارثة.