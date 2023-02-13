زلزال تركيا وسوريا: كيف تتعامل مستشفيات حلب مع الأعداد الهائلة من المصابين؟

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زلزال تركيا وسوريا: كيف تتعامل مستشفيات حلب مع الأعداد الهائلة من المصابين؟

قبل 39 دقيقة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 شباط/فبراير إلى أكثر من 35 ألفاً، بحسب آخر تعداد رسمي.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال خلف 31 ألفاً و634 قتيلاً في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3581 قتيلا في سوريا. وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة غير النهائية قد "تتضاعف".

ويقول عساف عبود، مراسل بي بي سي الذي زار مستشفى الرازي في حلب، إن المنظومة الصحية السورية بحاجة إلى دعم وإسناد كبيرين لمواجهة المرحلة القادمة.