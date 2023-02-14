زلزال تركيا وسوريا: شكوى في أنطاكيا من عدم وصول فرق الإنقاذ لبعض المناطق المتضررة

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بعد مرور أسبوع على وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا لاتزال أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين جارية. وفي مدينة أنطاكيا في إقليم هاتاي التي تعد الأكثر تضررا من الزلزال في تركيا تعددت الشكوى من تأخر وصول فرق الإنقاذ إلى عدد غير قليل من المباني المنهارة.