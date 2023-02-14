خلف الأبواب المغلقة: العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط

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خلف الأبواب المغلقة: العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط

قبل 16 دقيقة

يدرك معظم الناس في الشرق الأوسط أن العنف المنزلي ضد النساء منتشر على نطاق واسع، غير أن الأمر نادرا ما يناقش علانية.

لكن في 31 يناير/ كانون الثاني، تغير شيء ما؛ فقد أثار مقتل طيبة علي، نجمة اليوتيوب العراقية البالغة من العمر 22 عاما، احتجاجات واسعة وسيلا من المطالب على وسائل التواصل الاجتماعي لإحداث تغيير في التشريعات والقوانين.