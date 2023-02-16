زلزال تركيا وسوريا: عملية الإنقاذ التي أسرت القلوب حول العالم

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فيديو إنقاذ الطفلة السورية جنان وشقيقها الأصغر عبد الله كان من بين المشاهد المؤثرة وسط مأساة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير/ شباط.

وقضى الشقيقان 22 ساعة عالقين تحت الأنقاض في حارم، شمال غربي سوريا، قبل أن يتم إخراجهما من قبل فرق الإنقاذ، بقيادة عميد الشرطة المحلية، عمر رحال، الذي صور الفيديو وبقي إلى جانب الطفلين إلى غاية إنقاذهما.