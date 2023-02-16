المصارف في لبنان: عملاء غاضبون أضرموا النيران في عدد من البنوك في بيروت
المصارف في لبنان: عملاء غاضبون أضرموا النيران في عدد من البنوك في بيروت
حطم عملاء غاضبون غير قادرين على سحب مدخراتهم واجهات عدد من البنوك اللبنانية في العاصمة بيروت وأضرموا النار في بعضها احتجاجا على فرض قيود على سحب أموالهم.
وكانت البنوك قد فرضت قيودا شديدة منذ عام 2019، على عمليات سحب العملاء مدخراتهم بالدولار الأمريكي، عندما تدهور الاقتصاد اللبناني تزامنا مع تراجع قيمة العملة.
فيديو, قصة الفتاة التي سرقت أموالها من أحد بنوك لبنان, المدة 2,47
بي بي سي تتحدث إلى الفتاة اللبنانية التي احتجزت عاملين في أحد البنوك في العاصمة بيروت كرهائن، مطالبة بالسماح لها بسحب مدخراتها المجمدة، لتدفع فواتير طبية خاصة بشقيقتها.