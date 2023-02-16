المصارف في لبنان: عملاء غاضبون أضرموا النيران في عدد من البنوك في بيروت

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المصارف في لبنان: عملاء غاضبون أضرموا النيران في عدد من البنوك في بيروت

قبل ساعة واحدة

حطم عملاء غاضبون غير قادرين على سحب مدخراتهم واجهات عدد من البنوك اللبنانية في العاصمة بيروت وأضرموا النار في بعضها احتجاجا على فرض قيود على سحب أموالهم.