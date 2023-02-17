كوسوفو: قصة أصغر دول العالم التي لا يعترف بها الجميع

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كوسوفو: قصة أصغر دول العالم التي لا يعترف بها الجميع

قبل 58 دقيقة

تحتفل كوسوفو بالذكرى الخامسة عشرة لاستقلالها من جانب واحد عن صربيا. جمهورية كوسوفو هي دولة مُعترف بها جزئياً تقع في جنوب شرق أوروبا وهي موضوع نزاع إقليمي مع جمهورية صربيا.

وجرت مفاوضات حول الوضع النهائي لكوسوفو بين الصرب والكوسوفيين الألبان، قدم في ختامها مارتي اهتيساري الذي كلفته الأمم المتحدة بإعداد وضع نهائي للإقليم خطة تقضي باستقلاله تحت إشراف دولي، دعمها الأميركيون ومعظم الأوروبيين.