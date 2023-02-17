زلزال تركيا وسوريا: أين تنشط الزلازل في الشرق الواسط؟ وكيف نواجهها؟
زلزال تركيا وسوريا: أين تنشط الزلازل في الشرق الواسط؟ وكيف نواجهها؟
أثار الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا تساؤلات بشأن قدرة دول الشرق الأوسط على مواجهة كوارث بهذا الحجم في المستقبل. ويقول الكثير من خبراء الزلازل وعلماء الجيولوجيا إن قوة الهزات الأرضية ليست المسؤول الوحيد عن أحجام الخسائر بل هناك عوامل بشرية منها شكل التخطيط العمراني وقوة البنية التحتية في المناطق المنكوبة.
ويؤكد العلماء أن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من مخاطر الزلازل مستقبلا يحتاج لمبالغ طائلة ودعم دولي كبير.
تقرير: سالي نبيل
إعداد: أمل سعيد