زلزال تركيا وسوريا: أين تنشط الزلازل في الشرق الواسط؟ وكيف نواجهها؟

قبل 16 دقيقة

أثار الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا تساؤلات بشأن قدرة دول الشرق الأوسط على مواجهة كوارث بهذا الحجم في المستقبل. ويقول الكثير من خبراء الزلازل وعلماء الجيولوجيا إن قوة الهزات الأرضية ليست المسؤول الوحيد عن أحجام الخسائر بل هناك عوامل بشرية منها شكل التخطيط العمراني وقوة البنية التحتية في المناطق المنكوبة.