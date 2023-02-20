مظاهرات إسرائيل: لماذا يواجه مشروع التعديل القضائي غضب الشارع؟
مظاهرات إسرائيل: لماذا يواجه مشروع التعديل القضائي غضب الشارع؟
يزداد الغضب الشعبي في إسرائيل حيال خطة الحكومة تغيير النظام القضائي الإسرائيلي، عشرات آلاف المتظاهرين أصبحوا يخرجون بشكل يومي وأسبوعي يطالبون بعدم المساس بالأسس الديمقراطية، يتزامن ذلك مع مضي الحكومة قدما في طرح التغييرات على الكنيست ما اعتبر خطوة أولى نحو تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية وتغيير نظام لجنة تعيين القضاة.
تقرير مهند توتنجي
فيديو, مظاهرات إسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون أمام الكنيست رفضا للتعديلات القضائية, المدة 1,00
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمام الكنيست ضد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الذي يتيح للبرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة.