مظاهرات إسرائيل: لماذا يواجه مشروع التعديل القضائي غضب الشارع؟

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يزداد الغضب الشعبي في إسرائيل حيال خطة الحكومة تغيير النظام القضائي الإسرائيلي، عشرات آلاف المتظاهرين أصبحوا يخرجون بشكل يومي وأسبوعي يطالبون بعدم المساس بالأسس الديمقراطية، يتزامن ذلك مع مضي الحكومة قدما في طرح التغييرات على الكنيست ما اعتبر خطوة أولى نحو تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية وتغيير نظام لجنة تعيين القضاة.