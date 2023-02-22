ماذا تعرف عن المركزية الأفريقية ومحاولات السطو على الحضارة المصرية القديمة؟

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ماذا تعرف عن المركزية الأفريقية ومحاولات السطو على الحضارة المصرية القديمة؟

قبل 40 دقيقة

بعد موجة غضب في مصر عبر عنها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ضد إقامة حفل مؤدي الفقرات الكوميدية -ستاند أب كوميدي-الأمريكي كيفن هارت، ألغى حفله الذي كان من المفترض أن يقام في استاد القاهرة الدولي.

سبب الغضب أن كيفن هارت يروج للمركزية الأفريقية، وهي حركة تنسب الحضارة المصرية القديمة للأفارقة.

تقول الشركة المنظمة إن أسبابا لوجيستية حالت دون إقامة الحفل.

مونيكا حنّا الأستاذ المساعد والقائم بأعمال عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بالجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقول إن محاولات السطو على الحضارة المصرية لا تهددها المركزية الأفريقية وحسب.