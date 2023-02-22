ماذا تعرف عن المركزية الأفريقية ومحاولات السطو على الحضارة المصرية القديمة؟
بعد موجة غضب في مصر عبر عنها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ضد إقامة حفل مؤدي الفقرات الكوميدية -ستاند أب كوميدي-الأمريكي كيفن هارت، ألغى حفله الذي كان من المفترض أن يقام في استاد القاهرة الدولي.
سبب الغضب أن كيفن هارت يروج للمركزية الأفريقية، وهي حركة تنسب الحضارة المصرية القديمة للأفارقة.
تقول الشركة المنظمة إن أسبابا لوجيستية حالت دون إقامة الحفل.
مونيكا حنّا الأستاذ المساعد والقائم بأعمال عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بالجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقول إن محاولات السطو على الحضارة المصرية لا تهددها المركزية الأفريقية وحسب.
تقرير آية هاشم
فيديو, حجر رشيد: كيف فك حجر رموز اللغة المصرية القديمة؟, المدة 1,37
في 27 سبتمبر/ أيلول من هذا العام تحل ذكرى مرور قرنين على فك طلاسم حجر رشيد الذي اكتشف على يد أحد ضباط الحملة الفرنسية على مصر. وساهم اكتشاف الحجر في فك رموز اللغة المصرية القديمة وتأسيس علم المصريات.