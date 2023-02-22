زلزال تركيا وسوريا: الطفلة "آية" التي ولدت تحت الأنقاض ستتربى في بيت عمتها
زلزال تركيا وسوريا: الطفلة "آية" التي ولدت تحت الأنقاض ستتربى في بيت عمتها
الطفلة عفراء، أو آية كما عرفت في البداية، ولدت تحت أنقاض الزلزال شمال غربي سوريا، وأصبحت رمزا للأمل حول العالم عندما انتشر فيديو إنقاذها في ثاني أيام الكارثة 7 فبراير/ شباط.
الآلاف تعاطفوا مع "الطفلة آية" وأرادوا منحها بيتا جديدا، لكن تحليل الحمض النووي أثبت علاقة القرابة مع عمتها هالة، التي قررت مع زوجها خليل تسميتها “عفراء” تيمنا بأمها المرحومة.
بي بي سي زارت بيت عفراء الجديد وقابلت زوج عمتها خليل.
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لقي أكثر من 21 ألف شخص حتفهم بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يرتفع العدد. لكن بعد أيام من الكارثة، لا يزال الناس ينتشلون من تحت الأنقاض