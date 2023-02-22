لقي أكثر من 21 ألف شخص حتفهم بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يرتفع العدد. لكن بعد أيام من الكارثة، لا يزال الناس ينتشلون من تحت الأنقاض

10 فبراير/ شباط 2023