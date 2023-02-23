قصف غزة: دقيقتان لفهم التصعيد الجديد بين إسرائيل والفلسطينيين
قصف غزة: دقيقتان لفهم التصعيد الجديد بين إسرائيل والفلسطينيين
شهد قطاع غزة تبادل عمليات قصف بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة، وذلك غداة عملية عسكرية خاصة شنها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وأسفرت العملية عن مقتل 11 فلسطينياً، وهو أكبر عدد من القتلى في عملية إسرائيلية في الضفة الغربية منذ 2005، كما أصيب أكثر من 80 فلسطينيا بالرصاص.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أن القبة الحديدية اعترضت خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، بينما سقط آخر في منطقة مفتوحة.
وشهدت الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في التوتر بعد عمليات إسرائيلية في مخيمات فلسطينية بجنين وأريحا قتل فيها العديد من الفلسطينيين، وقوبلت بعمليات وصفت "بالنوعية" استهدفت إسرائيليين.
فيديو, مخيم جنين: دقيقتان لفهم ما يحدث في العملية العسكرية الإسرائيلية, المدة 1,48
شهد مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة أعنف عملية عسكرية إسرائيلية خلال أشهر، وصفتها الرئاسة الفلسطينية "بالمجزرة".