روسيا وأكرانيا: 4 أشياء تغيرت بسبب الحرب

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في 24 فبراير/ شباط 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين انقلبت حياة كثيرين رأسا على عقب.

وكان للحرب في أوكرانيا عواقب وخيمة، إذ وسعت الفجوة بين الشرق والغرب، لقي آلاف الأشخاص مصرعهم ونزح ملايين أخرون، كما تسبب الصراع في أزمة غذاء وطاقة أدت إلى ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء العام.