الانتخابات في نيجريا: شاهدة عيان تصف هجوم "بلطجية" على مركز اقتراع

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الانتخابات في نيجريا: شاهدة عيان تصف هجوم "بلطجية" على مركز اقتراع

قبل 7 دقيقة

أصيبت، بينا جينيفر إيفيدي، بجروح عندما ألقي عليها جسم حاد أثناء انتظارها للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية النيجيرية.

وقالت لبي بي سي "لا يزال بإمكاني المشي، ولازلت أشعر بالحياة داخلي".

لذلك، ورغم إصابتها، بقيت عازمة على الإدلاء بصوتها والعودة إلى مركز الاقتراع للتصويت.

شهدت عدة مناطق في نيجيريا أعمال عنف.

تظهر الأرقام الرسمية الصادرة حتى الآن أن مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو يتصدر القائمة بنسبة تزيد قليلاً عن 44% من الأصوات.

دعت أحزاب المعارضة في نيجيريا إلى إلغاء الانتخابات ووصفتها بأنها مزيفة.