حادث اصطدام قطارين يودي بحياة العشرات في اليونان
حادث اصطدام قطارين يودي بحياة العشرات في اليونان
قتل ما لا يقل عن 32 شخصاً وأصيب العشرات في حادث اصطدام قطارين بشمال اليونان.
وقع الحادث عندما خرجت عدة عربات عن السكة قبيل منتصف ليل الثلاثاء شمال مدينة لاريسا، مع اصطدام قطار شحن بآخر يقل 350 راكباً.
وصفت وسائل الإعلام اليونانية الكارثة بأنها “أسوأ حادث للسكك الحديد تشهده البلاد على الإطلاق
فيديو, مالذي نعرفه عن حادثة تصادم القطارين في مصر؟, المدة 0,47
مصادر طبية وأمنية مصرية قالت إن 36 راكبا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 120 جراء حادث اصطدام بين قطاري ركاب في الإسكندرية.