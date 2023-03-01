حادث اصطدام قطارين يودي بحياة العشرات في اليونان

قبل 22 دقيقة

قتل ما لا يقل عن 32 شخصاً وأصيب العشرات في حادث اصطدام قطارين بشمال اليونان.

وقع الحادث عندما خرجت عدة عربات عن السكة قبيل منتصف ليل الثلاثاء شمال مدينة لاريسا، مع اصطدام قطار شحن بآخر يقل 350 راكباً.