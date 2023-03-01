ما سبب تفجّر أزمة الدواجن في مصر؟

قبل 21 دقيقة

تعيش مصر منذ أشهر أزمة تتعلق بصناعة الدواجن التي تعتبر مصدر رزق نحو 3 ملايين مصري.

وقبيل شهر رمضان، حيث يزيد الاستهلاك، وفي ظل ارتفاع أسعار الأعلاف واختفائها تقريبا من الأسواق، تفجرت هذه المشكلة التي ضاعفت تقريبا سعر كيلو الدجاج المنتج محليا.