ما سبب تفجّر أزمة الدواجن في مصر؟
ما سبب تفجّر أزمة الدواجن في مصر؟
تعيش مصر منذ أشهر أزمة تتعلق بصناعة الدواجن التي تعتبر مصدر رزق نحو 3 ملايين مصري.
وقبيل شهر رمضان، حيث يزيد الاستهلاك، وفي ظل ارتفاع أسعار الأعلاف واختفائها تقريبا من الأسواق، تفجرت هذه المشكلة التي ضاعفت تقريبا سعر كيلو الدجاج المنتج محليا.
تقرير عطيّة نبيل
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في الأشهر الأخيرة، عصفت موجة غلاء قاسية بملايين المصريين. ويشهد الاقتصاد المصري أزمة معقدة تتمثل في ارتفاع نسب التضخم لأكثر من عشرين في المئة فضلا عن هبوط العملة المحلية لأدنى مستوياتها أمام الدولار.