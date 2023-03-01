ما سبب تفجّر أزمة الدواجن في مصر؟

ما سبب تفجّر أزمة الدواجن في مصر؟

تعيش مصر منذ أشهر أزمة تتعلق بصناعة الدواجن التي تعتبر مصدر رزق نحو 3 ملايين مصري.

وقبيل شهر رمضان، حيث يزيد الاستهلاك، وفي ظل ارتفاع أسعار الأعلاف واختفائها تقريبا من الأسواق، تفجرت هذه المشكلة التي ضاعفت تقريبا سعر كيلو الدجاج المنتج محليا.

تقرير عطيّة نبيل