في ظل حالة العزلة التي يعيشها كثيرون حول العالم بسبب كورونا، أصبحت الألعاب الإلكترونية وظيفة في العالم العربي، ولم تعد مجرد لعبة لتمضية الوقت.

28 مايو/ أيار 2020