إنسومنيا: جولة في أكبر تجمع لمحبي الألعاب الإلكترونية في مصر

إنسومنيا: جولة في أكبر تجمع لمحبي الألعاب الإلكترونية في مصر

أقيم على مدار 3 أيام مهرجان “إنسومنيا” للألعاب الإلكترونية في دورته الرابعة.

المهرجان ضم شاشات عرض عملاقة تقدم مسابقات في مجال الألعاب الإلكترونية وجوائزه وصلت لمليون و650 ألف جنيه مصري.

وقال المنظمون إن أعداد الحاضرين تجاوزت 20 ألف شخص.

تقرير آية هاشم