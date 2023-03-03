إنسومنيا: جولة في أكبر تجمع لمحبي الألعاب الإلكترونية في مصر
إنسومنيا: جولة في أكبر تجمع لمحبي الألعاب الإلكترونية في مصر
أقيم على مدار 3 أيام مهرجان “إنسومنيا” للألعاب الإلكترونية في دورته الرابعة.
المهرجان ضم شاشات عرض عملاقة تقدم مسابقات في مجال الألعاب الإلكترونية وجوائزه وصلت لمليون و650 ألف جنيه مصري.
وقال المنظمون إن أعداد الحاضرين تجاوزت 20 ألف شخص.
تقرير آية هاشم
الرياضات الإلكترونية: قصة شاب مصري ربح 60 ألف دولار في مسابقة واحدة
في ظل حالة العزلة التي يعيشها كثيرون حول العالم بسبب كورونا، أصبحت الألعاب الإلكترونية وظيفة في العالم العربي، ولم تعد مجرد لعبة لتمضية الوقت.