بتسلئيل سموتريتش: غضب دولي بعد دعوة الوزير الإسرائيلي لـ"محو" بلدة حوارة الفلسطينية

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بتسلئيل سموتريتش: غضب دولي بعد دعوة الوزير الإسرائيلي لـ"محو" بلدة حوارة الفلسطينية

قبل 24 دقيقة

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها "لمحو" قرية حوارة الفلسطينية، ووصفها بأنها "تحريض على العنف والعداء".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ند برايس، قد طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية "بالتبرؤ" من تصريحات سموتريتش التي وصفها "بالمثيرة للاشمئزاز".

سموتريتش، الذي يترأس حزبا مؤيدا للمستوطنين في ائتلاف نتانياهو اليميني، أدلى بهذه التصريحات على هامش مؤتمر عقده الأربعاء، وسط تصاعد العنف بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.