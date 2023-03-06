الناجون من الزلزال في تركيا يعيشون في خوف في الشوارع

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الناجون من الزلزال في تركيا يعيشون في خوف في الشوارع

قبل 8 دقيقة

مر شهر على الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا، حيث قدر المسؤولون عدد القتلى في تركيا وحدها بـ 45968 شخصا.

وفي سوريا يقدر أن أكثر من 6000 فقدوا حياتهم.

يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه في تركيا وحدها، أصبح الآن ما لا يقل عن 1.5 مليون شخص بلا مأوى، ومن غير الواضح كم من الوقت سيستغرق إيجاد مأوى يناسبهم.