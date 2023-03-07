يتشاجر المشرعون في جورجيا حول قانون "العملاء الأجانب"

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قاتل المشرعون في جورجيا خلال جلسة استماع للجنة برلمانية بشأن التشريع المقترح الذي يسعى إلى إجبار بعض المنظمات على تصنيف نفسها على أنها "عملاء أجانب".