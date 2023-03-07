يتشاجر المشرعون في جورجيا حول قانون "العملاء الأجانب"
يتشاجر المشرعون في جورجيا حول قانون "العملاء الأجانب"
قاتل المشرعون في جورجيا خلال جلسة استماع للجنة برلمانية بشأن التشريع المقترح الذي يسعى إلى إجبار بعض المنظمات على تصنيف نفسها على أنها "عملاء أجانب".
وتنطبق على المنظمات التي تتلقى أكثر من خُمس أموالها من الخارج ، وتجبرها على الخضوع للرقابة من السلطات.
ويحتج النقاد خارج البرلمان ويقولون إن التشريع تمت صياغته على غرار التشريع الروسي المصمم لتقييد حرية التعبير وقمع المعارضة.
اشتباكات في برلمان تايوان احتجاجا على السماح باستيراد لحم الخنزير الأمريكي
نواب المعارضة في البرلمان التايواني يقذفون أمعاء الخنزير في البرلمان وسط خلاف حاد حول تخفيف القيود على استيراد لحم الخنزير من الولايات المتحدة.