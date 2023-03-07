الإدمان: جزيرة سيشيل جنة استوائية لديها أكبر مشكلة هيروين في العالم

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الإدمان: جزيرة سيشيل جنة استوائية لديها أكبر مشكلة هيروين في العالم

قبل 29 دقيقة

تُعرف سيشيل بأنها جنة استوائية بها صناعة سياحية تقدر بملايين الدولارات.

ولكن ما وراء الفنادق ذات الخمس نجوم والشواطئ اللازوردية ، هناك بلد في حالة اضطراب.

بناءً على عدد السكان، فإن سيشيل لديها أكبر مشكلة هيروين في العالم حيث يعتمد حوالي 10 ٪ من سيشيل على المخدرات.

كان فادي بنان، الذي عاش في الجزر طوال حياته، واحدا منهم.