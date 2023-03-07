الإدمان: جزيرة سيشيل جنة استوائية لديها أكبر مشكلة هيروين في العالم
الإدمان: جزيرة سيشيل جنة استوائية لديها أكبر مشكلة هيروين في العالم
تُعرف سيشيل بأنها جنة استوائية بها صناعة سياحية تقدر بملايين الدولارات.
ولكن ما وراء الفنادق ذات الخمس نجوم والشواطئ اللازوردية ، هناك بلد في حالة اضطراب.
بناءً على عدد السكان، فإن سيشيل لديها أكبر مشكلة هيروين في العالم حيث يعتمد حوالي 10 ٪ من سيشيل على المخدرات.
كان فادي بنان، الذي عاش في الجزر طوال حياته، واحدا منهم.
الآن خالي من الهيروين، يحقق فادي في الوباء الكامن وراء الرفاهية.