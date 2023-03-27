"من كان يظن أن فضلات الدجاج يمكنها تشغيل سيارة!"

شيماء عمر فتاة مصرية قررت أن تتحدى الصعاب بعد تخرجها من الجامعة ورفضت أن تتجه إلى العمل الحكومي واتخذت من العمل الحر منهجا ونجحت في أن تؤسس شركة كبرى خلال عامين.

3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017