"من كان يظن أن فضلات الدجاج يمكنها تشغيل سيارة!"
"من كان يظن أن فضلات الدجاج يمكنها تشغيل سيارة!"
يقوم أنتوني مويغاي المزارع الكيني باستخدام الغاز الحيوي لتزويد منزله وسيارته وغلايته بالطاقة للاستحمام وإعادة ملء حوض السمك الخاص به ولاستخدامات أخرى.
لقد أوضح لنا كيف يستخدم دجاجاته؛ لا للبيض فقط، بل يستخدم أيضا فضلاتها لإنتاج الوقود الحيوي.
فيديو, شابة مصرية تؤسس شركة لإنتاج الغاز الحيوي, المدة 3,46
شيماء عمر فتاة مصرية قررت أن تتحدى الصعاب بعد تخرجها من الجامعة ورفضت أن تتجه إلى العمل الحكومي واتخذت من العمل الحر منهجا ونجحت في أن تؤسس شركة كبرى خلال عامين.