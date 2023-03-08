يوم المرأة العالمي: كيف تساعد اللغة في محاربة الاعتداءات الجنسية؟

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يوم المرأة العالمي: كيف تساعد اللغة في محاربة الاعتداءات الجنسية؟

قبل 25 دقيقة

العنف ضد المرأة قضية عالمية وتلعب الكلمات دوراً مهماً في طريقة تفكيرنا به.

يمكن مشاركة تجارب الاعتداء الجنسي من قبل النساء من جميع أنحاء العالم، ولكن لن تحتوي كل اللغات على كلمة لوصف كل سلوك.

لذلك طلبنا من الصحفيات من جميع أنحاء بي بي سي مشاركة المصطلحات من لغتهن التي قد تفتقدها اللغات الآخرى من “Upskirting” في المملكة المتحدة إلى “Molka” في كوريا الجنوبية والتحرش الجماعي في الدول العربية.