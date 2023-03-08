زلزال تركيا وسوريا: هل تقاعست الأمم المتحدة عن إنقاذ آلاف الأرواح في سوريا حقا؟

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زلزال تركيا وسوريا: هل تقاعست الأمم المتحدة عن إنقاذ آلاف الأرواح في سوريا حقا؟

قبل 44 دقيقة

مر شهر على الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من تركيا و شمال غرب سوريا، وتزايدت الانتقادات للأمم المتحدة بشأن التأخر في تقديم المساعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ في شمال غرب سوريا وخاصة في إدلب، بينما تم إرسال مساعدات فورية إلى تركيا.

وتُركت الفرق المحلية لخمسة أيام لمحاولة إنقاذ آلاف الأشخاص ولم ترسل الأمم المتحدة أي أفراد أو معدات إلى شمال غرب سوريا.