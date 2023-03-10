اعتقالات تونس: لماذا تقدم المحامية دليلة بن مبارك المساعدة للمعتقلين؟

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دليلة بن مبارك، محامية تونسية، اختارت طريقا وعرة، بالدفاع عن متهمين فيما بات يُعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة.ودليلة تنتمي لعائلة ناشطين سياسيين وشقيقها، جوهر، أحد المتهمين في القضية. وتروي المحامية التونسية أن تجربة والدها، وراء القضبان، إبان حكم الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، هي التي دفعتها نحو القانون.وتشدد دليلة على أنّ المرأة ترعى أيّ قضيّة تؤمن بها مثلما ترعى الأمّ ابنها.