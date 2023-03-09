"اعترضوا على دخولي قسم الرسم لأنني صماء"

قبل 11 دقيقة

حنان النحرواي، فنانة تشكيلية ترسم الكثير من اللوحات المبتكرة بالرغم من أن رؤيتها للعالم مختلفة، فحنان أصيبت بالصمم في السادسة من عمرها. شاركت حنان في العديد من المعارض، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.