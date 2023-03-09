"اعترضوا على دخولي قسم الرسم لأنني صماء"
"اعترضوا على دخولي قسم الرسم لأنني صماء"
حنان النحرواي، فنانة تشكيلية ترسم الكثير من اللوحات المبتكرة بالرغم من أن رؤيتها للعالم مختلفة، فحنان أصيبت بالصمم في السادسة من عمرها. شاركت حنان في العديد من المعارض، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
تستلهم الفنانة المصرية لوحاتها من الحياة المحيطة بها، وتشارك بنشاطات واسعة في تعليم الرسم للصم، إضافة إلى التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.
واجهت النحراوي مصاعب عدة قبل تمكنها من المشاركة في معارض فنية بلوحات لاقت الكثير من الإعجاب.
تقرير محمد حميدة.